Britta Steffen kommt ins Kösinger Freibad

Die zweite Saison im sanierten Freibad in Kösingen endet mit dem Besuch einer zweifachen Olympia-Siegerin: Am kommenden Freitag wird Britta Steffen ab 13.30 Uhr zu einem Treffen auf dem Härtsfeld erwartet. Die Stadt lädt dazu alle Interessierten ein. Außerdem findet am Sonntag, am letzten Tag der Saison, ein Pappbau-Wettbewerb im Freibad statt. Am Samstag hat es normal geöffnet.

Neresheims Bürgermeister Thomas Häfele begrüßt am Freitag um 13.30 Uhr die international bekannte Sportgröße Britta Steffen im Freibad Kösingen. Die ehemalige deutsche Schwimmerin hat 23 Medaillen bei Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften gewonnen. Darunter sind zwei Olympiasiege, zwei Weltmeistertitel und neun Europameistertitel. Seit Beendigung ihrer sportlichen Karriere ist die Sportlerin deutschlandweit als Beraterin und Motivationscoach unterwegs. Sie hat zudem Wirtschaftsingenieurwesen für Umwelt und Nachhaltigkeit studiert und einen Master-Abschluss im Fach Human Resources Management mit Schwerpunkt Controlling.

Olympiasiegerin Britta Steffen kommt nach Kösingen

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch mit Autogrammstunde haben in Kösingen alle Teilnehmer die Gelegenheit, an einer Wassergymnastik mit Britta Steffen teilzunehmen. Der Eintritt ist ab 13 Uhr frei für alle Besucher. Es wird eine Kinderhüpfburg auf der Liegewiese sowie die Wasserkrake im Becken aufgebaut. Im Anschluss an die Autogrammstunde heizt DJ Sunvino mit sommerlicher Musik ein und läutet damit das letzte Freibad-Wochenende in der laufenden Saison ein.

Der Pappbootbau-Wettbewerb startet am Sonntag ab 14 Uhr. Zuvor ist ein letztes öffentliches Schwimmen in diesem Jahr im Freibad möglich. Nach dem Pappbootbau-Wettbewerb kann das Wasser nicht mehr benutzt werden.

Am Wochenende gibt es auch einen Pappbootbau-Wettbewerb im Kösinger Freibad

Es gelten folgende Wettbewerbsbedingungen: Zugelassen sind Teilnehmer bis zu 21 Jahren. Für den Bootsbau dürfen nur Papier, Pappe, Papprollen, wasserlöslicher Tapetenkleister und etwas Schnur (Wurstbändel) verwendet werden, aber keine Tapeten und keine Landkarten. Die Boote dürfen beschriftet, aber nicht bemalt werden. Sie werden am Sonntag um 14 Uhr nach Überprüfung durch eine Jury zu Wasser gelassen. Anschließend gilt es, im Zweier-Team gegen die anderen Teilnehmer anzutreten. Deshalb sollte man Paddel mitbringen. Sieger ist das Team, dessen Boot als letztes untergeht beziehungsweise abschließend eine abgesteckte Strecke als schnellstes absolviert. Zu gewinnen gibt es Preise. Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt. Weitere Hinweise sind beim Bäderbetriebsleiter Johannes Hauber unter der Telefonnummer 07326/6164 zu bekommen.

Das Hallenbad wird voraussichtlich ab Montag, 26. September, wieder für den öffentlichen Badebetrieb sowie Schul- und Vereinsschwimmen öffnen.