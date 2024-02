Fünf Personen müssen nach Brand in Kösingen in die Klinik

Die Feuerwehr vermutet, dass der Brand in einem Mülleimer ausbrach. 16 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Nach einem Brand in Kösingen am Dienstag sind fünf Personen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizeibericht wurde der Brand in der Frickinger Straße gegen 21 Uhr gemeldet. Das Feuer war an einem Verschlag neben einem Wohnhaus ausgebrochen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren aus Kösingen und Neresheim konnten die Bewohner den Brand löschen. Es waren drei Fahrzeuge und 16 Einsatzkräfte vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr brach der Brand vermutlich in einem Mülleimer aus, in dem auch Zigaretten entsorgt wurden. Fünf Personen wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (AZ)