Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

Im Neresheimer Stadtteil Kösingen schlagen Kohlenstoffmonxid-Melder an. Die Feuerwehr rückt aus.

Mit insgesamt 16 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen sind am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Neresheim, Dorfmerkingen und Kösingen in die Frickinger Straße in Kösingen ausgerückt, nachdem in einer Jugendhilfeeinrichtung die CO2-Melder angeschlagen hatten.

Zwei Mitarbeiter, die im Keller nachschauen wollten, bekamen wohl sofort Kopfschmerzen, weshalb sie die sieben im Haus befindlichen Jugendlichen ins Freie schickten und die Rettungskräfte informierten, wie die Polizei berichtet. Bei den folgenden Messungen sei jedoch keine erhöhte Belastung festgestellt worden, sodass lediglich das gesamte Gebäude gut durchgelüftet wurde. Laut Aussagen der Feuerwehr wurde der Alarm durch einen technischen Defekt an der Heizung ausgelöst. (AZ)

