Theater: Hochzeitskomödie begeistert Publikum in Kösingen

Plus Die Laienspieler des Kösinger Sportclubs haben wieder zu einem Theaterabend geladen. Das Publikum amüsierte sich köstlich beim Dreiakter "Der Hoteldrachen".

Nach coronabedingter längerer Pause und nicht wie gewohnt zwischen den Jahren, haben die Laienspieler des Kösinger Sportclubs (KSC) wieder zu einem Theaterabend eingeladen – und einen Volltreffer gelandet. Das Publikum in der Turn- und Festhalle amüsierte sich jedenfalls köstlich bei dem Dreiakter "Der Hoteldrachen", denn dieser fauchte nach Kräften und scheute notfalls auch nicht davor zurück, handgreiflich zu werden.