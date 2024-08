Unfall auf der B466: Auto kollidiert beim Abbiegen mit Lkw

Ein Auto und ein Lkw sind am Donnerstag an der B466 kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Wagen von Ederheim in Richtung Nördlingen. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße übersah er einen von links kommenden Lkw, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Auto und Lkw kollidierten an den Fronten, sodass ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. (AZ).

