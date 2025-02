Zwei Autos sind am Mittwoch in Nördlingen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, überquerte ein 20-Jähriger mit seinem Wagen die Kreuzung von der Kaiserwiese kommend geradeaus in Richtung Parkplatz des Verbrauchermarktes. Dabei übersah er die von rechts fahrende 56-jährige Pkw-Fahrerin und es kam zur Kollision. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)

