64-Jähriger verletzt: Autos stoßen in Deiningen zusammen

Ein Autofahrer ist in Deiningen verletzt worden, nachdem er mit einem anderen Auto kollidiert war. Laut Polizeibericht fuhr eine 76-Jährige am vergangenen Donnerstagnachmittag in den Kreisverkehr im Gewerbepark. Dabei übersah sie den 64-Jährigen Autofahrer, der Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß erlitt der 64-Jährige leichte Verletzungen und musste ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)

