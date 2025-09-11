Icon Menü
Vorfahrt übersehen: Zwei Autos kollidieren in Nördlingen

Eine Autofahrerin soll beim Abbiegen in Nördlingen ein anderes Auto übersehen haben. Durch den Zusammenstoß entsteht ein vierstelliger Schaden.
    Beim Abbiegen auf die Nürnberger Straße in Nördlingen hat eine 46-Jährige wohl ein anderes Auto übersehen.
    Beim Abbiegen auf die Nürnberger Straße in Nördlingen hat eine 46-Jährige wohl ein anderes Auto übersehen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zwei Autos sind in Nördlingen zusammengestoßen, wodurch ein Schaden von etwa 6000 Euro entstanden ist. Laut Polizeibericht fuhr eine 46-Jährige am vergangenen Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Glashütterstraße in Richtung Nürnberger Straße. Als sie nach rechts auf die Nürnberger Straße abbog, soll sie das vorfahrtsberechtigte Auto eines 24-Jährigen übersehen haben. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. (AZ)

