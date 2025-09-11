Vorfahrt übersehen: Zwei Autos kollidieren in Nördlingen

Zwei Autos sind in Nördlingen zusammengestoßen, wodurch ein Schaden von etwa 6000 Euro entstanden ist. Laut Polizeibericht fuhr eine 46-Jährige am vergangenen Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Glashütterstraße in Richtung Nürnberger Straße. Als sie nach rechts auf die Nürnberger Straße abbog, soll sie das vorfahrtsberechtigte Auto eines 24-Jährigen übersehen haben. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. (AZ)

