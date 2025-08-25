Icon Menü
Kösingen

Auto und Motorrad kollidieren in Kösingen: 54-Jähriger verletzt

Ein Autofahrer stieß in Kösingen mit einem 54-jährigen Motorradfahrer zusammen. Dieser musste ins Krankenhaus gebracht werden.
    In Kösingen stießen ein Auto und ein Motorrad ineinander.
    In Kösingen stießen ein Auto und ein Motorrad ineinander. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer ist es am vergangenen Sonntag in Kösingen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Autofahrer gegen 16 Uhr von einem Grundstück auf die Frickinger Straße. Hierbei soll er einen 54-jährigen Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision, wodurch der Motorradfahrer leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (AZ)

