Auto und Motorrad kollidieren in Kösingen: 54-Jähriger verletzt

Zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer ist es am vergangenen Sonntag in Kösingen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Autofahrer gegen 16 Uhr von einem Grundstück auf die Frickinger Straße. Hierbei soll er einen 54-jährigen Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision, wodurch der Motorradfahrer leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (AZ)

