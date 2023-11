Eine Zugfahrt zwischen Legehennen und Mett-Brötchen

Plus RN-Kolumnistin Theresa Wizinger war kürzlich auf den Zug angewiesen. Wie gut, dass am Ende doch ein Taxistand in der Nähe war.

Wer trotz stark angekratztem Image aktuell noch in Deutschland in einen Zug steigt, hat entweder einen Mangel an Privatfahrzeugen oder einen Überschuss an Zeit. Oder beides. Wie es in meinem Fall vor Kurzem war, weshalb ich mich an einem Sonntagvormittag im Zugwaggon Richtung Füssen wieder fand. Mit mir zusammen 400 andere Reisende, die die gleiche Idee wie ich zu haben schienen und sich nun Legehennen-mäßig auf ihren zugeteilten Quadratzentimetern rekeln.

Es wird viel in Armbeugen genießt. Viel in Taschen gekruschtelt. Viel auf Handys gestarrt oder lauthals damit telefoniert. Aber ich will mich nicht beschweren - es läuft geschmeidig. Sehr geschmeidig sogar. So geschmeidig wie das gezwiebelte Mettbrötchen, das sich meine Sitznachbarin nach einer guten Stunde Reisezeit einverleibt, während mein Magen noch damit beschäftigt ist, den ersten Kaffee zu verdauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

