Bei diesem Großprojekt müssen die Bürger beteiligt werden

Plus Wenn der Herbstmarkt stattfinden kann, dann muss auch eine Bürgerinformation zum Hallenbad möglich sein.

Bürgerbeteiligung war ein Begriff, der im Nördlinger OB-Wahlkampf 2020 arg strapaziert wurde. Man wolle die Bürgerinnen und Bürger mehr einbeziehen, Transparenz schaffen, mehr informieren, hieß es. Nun muss man dem Gewinner, OB David Wittner, zugutehalten, dass es in Lockdown-Zeiten wahrlich nicht einfach war, sich mit den Nördlingern auszutauschen. In einen Chat zu tippen oder eine Email zu verfassen, ersetzt das persönliche Gespräch nicht.