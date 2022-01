Corona-Tests in Kitas: Eltern müssen sich gegenseitig vertrauen

Plus Dass die Kitakinder daheim den Lollitest machen, sollte eigentlich kein Problem sein. Wichtig ist, dass Eltern anderen Eltern vertrauen. Mogeln bringt nichts.

Wenn es um die Pooltests geht, müssen sich Eltern auf anderen Eltern verlassen können. In der Zeit der Pandemie ist uns das Vertrauen abhandengekommen. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass alles überprüft wird. Auch wenn es einige Trittbrettfahrer gibt, steht das nicht stellvertretend für den Großteil der Gesellschaft.