Demos der Landwirte: Es gibt Grenzen des Protestes

Plus Landwirte dürfen für bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren. Es gibt aber nicht nur strafrechtliche Grenzen, die für die Proteste gelten, meint unser Autor.

Der Frust vieler Landwirte ist durchaus nachvollziehbar. Dieser Berufsstand versorgt die Menschen, ob sie nun Gemüse oder Fleisch essen – doch große Anerkennung bekamen sie dafür in der Vergangenheit nicht von allen. Viele Menschen scheinen nicht mehr zu wissen, wie viel Arbeit ein Bauernhof macht, was neben den Aufgaben auf dem Feld auch noch im Büro anfällt. Dass nun relativ kurzfristig bei den Landwirten angefangen wurde zu sparen, führt sicherlich zu Frust. Und wie die meisten anderen Berufsgruppen dürfen auch die Bäuerinnen und Bauern protestieren, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Aber es gibt Grenzen des Protestes.

Das sind nicht nur die strafrechtlichen, sondern auch die des Anstandes. Bei einer Demo kann eine Forderung schon mal pointiert auf den Punkt gebracht werden – ein Galgen mit einer hängenden Ampel oder Ähnliches gehört ganz sicher nicht dazu. Der Galgen ist ein Tötungsinstrument. Der Nördlinger Oberbürgermeister wurde bei der Kundgebung aber für seine Kritik hinsichtlich der Galgen teilweise ausgebuht. Die Landwirte erwarten, dass ihnen zugehört wird – das sollten sie dann auch anderen zugestehen.