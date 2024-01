Demos: Protest muss von verschiedenen Organisationen getragen werden

Plus Hass und Hetze sind längst in unserer Gesellschaft angekommen. Deshalb dürfen die Demos im Kreis nicht allein von den Grünen veranstaltet werden.

"Wir sind viele": Diese Erkenntnis des liberalen, linken, konservativen – kurz gesagt nicht rechtsradikalen – Teils der Gesellschaft ist der eigentliche Erfolg der Demo von München. Wenn es diese Erkenntnis auch bei Protesten gegen rechts im Landkreis Donau-Ries geben soll, dann dürfen sie nicht allein von Bündnis 90/Die Grünen organisiert werden. Dann müssen die Veranstalter dieser Demonstrationen auch Jugendorganisationen, Sportvereine oder Kirchengemeinden sein.

Doch kann sich Nördlingen, kann sich Donauwörth, kann sich der Landkreis Donau-Ries dazu aufraffen, politische Barrieren zu überwinden? Können sich Glaubensrichtungen zusammentun? Können sportliche Gegner einmal an einem Strang ziehen? Dass es sich lohnt, für die Demokratie und die Freiheit einzustehen, zeigt ein Blick zurück in die Vergangenheit: Die Nazis haben nicht nur das vorangetrieben, was heute als "Remigration" verharmlost wird. Sie haben ihre politischen Gegner bekämpft und getötet, Pfarrer in Konzentrationslager verschleppt und Vereine aufgelöst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen