Der Gerd-Müller-Platz steht für Team Nördlingen

Plus Der Gerd-Müller-Platz ist zu einem einladenden Ort der Zusammenkunft geworden. Ganz in diesem Zeichen sollte er auch künftig stehen.

Aus einer unscheinbaren Kreuzung in Nördlingen ist mit dem Gerd-Müller-Platz ein sehenswerter Ort der Erinnerung und der Zusammenkunft geworden. Innerhalb eines Jahres hat die Stadt die Bauarbeiten abschließen können. Die Bauphase verlief ohne nennenswerte Komplikationen. Doch der Platz hat auch seinen Preis.

Der Gerd-Müller-Platz hat für viel Aufwand gesorgt

Damit gemeint sind nicht nur die Baukosten in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro inklusive Straßen- und Kanalarbeiten. Ein Aufwand ist auch an anderer Stelle entstanden. Durch die Straßensperrung sei in der Hallgasse weniger Betrieb als sonst in den Geschäften gewesen, beklagten ansässige Händler.

