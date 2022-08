Der Kampf gegen Rassismus geht uns alle an

Plus Es ist eine Schande, wenn Menschen auf offener Straße rassistisch angepöbelt werden. Doch nicht immer ist Rassismus so offensichtlich.

Rassismus hat viele Facetten. Entsprechende Pöbeleien auf offener Straße gehören zu den offensichtlichsten. Jeder von uns sollte, wenn er oder sie davon etwas mitbekommt, dem entgegentreten, den Betroffenen beistehen und den Tätern deutlich zeigen: Das tolerieren wir nicht. Aber nicht immer ist eine Diskriminierung so klar, doch auch hier ist jeder gefordert.