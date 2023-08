Die Ablehnung des Kita-Ratsbegehrens ist eine vertane Chance

Plus Die Ratsentscheidung birgt weiteres Konfliktpotenzial in der Gemeinde Munningen. Warum ein Bürgerentscheid für mehr Akzeptanz gesorgt hätte.

Mit der Ablehnung eines Ratsbegehrens und eines daraus folgenden Bürgerentscheides hat der Munninger Gemeinderat eine große Chance vertan, die Entscheidung über die künftige Kindergartenlandschaft in der Gesamtgemeinde auf eine breite demokratische Basis zu stellen. Dadurch hätte sich die Akzeptanz eines Votums, wie auch immer es ausgefallen wäre, in der Bevölkerung sicherlich ein Stück weit erhöht.

Mit der Mehrheitsentscheidung, in Laub nicht neu zu bauen und dafür die bestehende Kinderbetreuungseinrichtung in Schwörsheim zu einem zentralen Standort bei gleichzeitiger Auflösung der Kindergärten in Laub und Munningen, aufzuwerten, lässt hingegen weiteres Konfliktpotenzial zwischen den Ortsteilen befürchten.

