Die Hitze und die Nördlinger Altstadt

Plus An heißen Tagen staut sich die Hitze in den engen Straßen und Gassen Nördlingens. Damit muss sich der Stadtrat befassen.

Die Menschen im Ries sorgen sich – und sie haben allen Grund dafür. Denn in diesen Tagen kommen gleich mehrere Probleme auf sie zu, die der oder die Einzelne nicht lösen kann: Corona ist nicht weg, die Gaskrise könnte für viele zur finanziellen Belastungsprobe werden, die nächste Hitzewelle steht vor der Tür. Es ist an der Zeit, dass sich auch die Verantwortlichen vor Ort im Ries mit diesen Themen eindringlicher befassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen