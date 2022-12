Die Krisen sind noch nicht überstanden

Plus Das vergangene Jahr hat Lichtblicke nach Nördlingen gebracht. Vielleicht helfen sie den Bürgerinnen und Bürgern: Denn die schwierigen Zeiten bleiben.

Innehalten. Dafür ist der Jahresausklang eine gute Zeit. Denn wenn man auf das vergangene Jahr zurückblickt, dann war es ein sehr ereignisreiches für Nördlingen – so wird es wohl auch im kommenden Jahr sein.