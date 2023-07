Die Netzbetreiber haben die Rechnung ohne die Rieser gemacht

Plus Die Entwürfe einer möglichen Stromtrasse durch das Ries kommen nur über Umwege zur Bevölkerung. Unglücklicher könnte der Start mit den Netzbetreibern nicht sein.

Nur wenn die breite Öffentlichkeit die neuen Stromnetze akzeptiert und unterstützt, kann die Energiewende gelingen. Diesen Vorsatz haben sich die Verantwortlichen des Netzentwicklungsplans selbst gesetzt und mehrere Möglichkeiten zur Beteiligung der Öffentlichkeit in den mehrstufigen Prozess eingebaut. Auf der Internetseite gibt es eine Fülle an Informationen zu den Projekten. Im Ries ist es nur einem Leser zu verdanken, dass die Entwurfspläne den Weg zu den Leuten gefunden haben und somit Stellungnahmen abgegeben werden konnten, auf die nun bereits im zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans reagiert worden ist. Der Start für eine mögliche Zusammenarbeit könnte unglücklicher nicht sein. Denn man muss es sagen, wie es ist: Die Netzbetreiber haben das Ries schlichtweg vergessen. Die Bevölkerung wurde nur zufällig informiert.

Im Informationsprozess wird das Ries vergessen

Als "Niemandsland" bezeichnete ein Sprecher der Netzbetreiber das Ries, weil es an den Rändern der Zuständigkeitsgebiete einiger Energiefirmen liegt. Und so gab es zwar Informationsveranstaltungen in Petersgmünd und Goldshöfe, nicht aber im Ries, wo es ebenfalls denkbar wäre, dass eine Stromtrasse hindurchführt. Selbst ein neues Umspannwerk könnte in Nördlingen gebaut werden.

