Die positiven Aspekte des neuen Cittaslow-Festes mitnehmen

Plus Mit der neuen Cittaslow-Veranstaltung fand ein schönes Fest-Wochenende in Nördlingen statt. Die Cittaslow-Themen sollten auch bei anderen Festen mehr einfließen.

Es war ein bisschen schade, dass gerade die Gesprächsrunden und die Stadtführung des Cittaslow-Genuss-Gartens am Samstag nur geringen Zuspruch bei den Menschen fand, auch wenn es absolut verständlich ist, bei über 30 Grad nicht durch die Innenstadt zu spazieren. Doch das grundsätzliche Fazit zur Veranstaltung im Schneidt'schen Garten ist aus drei Gründen positiv.

Da ist zum einen die Umgebung: Der Schneidt'sche Garten hat für ein tolles Ambiente gesorgt und passt möglicherweise sogar ein wenig besser zum Grundgedanken der Cittaslow-Bewegung als der Marktplatz. Die Entschleunigung und Langsamkeit, für die Cittaslow steht, wird durch den Schneidt'schen Garten als grüne Oase vielleicht besser vermittelt als durch Großveranstaltungen auf dem Marktplatz – so schön diese auch sind.