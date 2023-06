Ein Schritt in die richtige Richtung, aber keine Revolution

Plus Die Stadt findet mit dem Verkehrskonzept gute Ansätze für die Zukunft. Dennoch meint unser Autor, dass man sich erst am Anfang des neuen Weges befindet.

Die Proteste wären vermutlich zu groß gewesen – die Stadt plant keine Verkehrsrevolution: Die Altstadtrunde wird nicht unterbrochen und Autos werden auch nicht aus der Innenstadt verbannt. Das ist gut, um die Menschen an die Veränderungen – wie auch immer die Abstimmung ausgeht – zu gewöhnen. Denn es sollten nicht die letzten Maßnahmen gewesen sein.

Um den Verkehrswandel in Nördlingen zu gestalten, müssen die Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden. Insbesondere für ältere und mobilitätseingeschränkte Personen sollte es daher eine gute Lösung für die Anbindung der Polizeigasse geben, in der es nicht nur Ärzte und Apotheken, sondern auch den Seniorentreff gibt.