Erfrischender Auftakt des Literaturfestivals Nordschwaben in Nördlingen

Plus Bergtouren, düstere Kriminalfälle, fesselnde Geschichten: Das Literaturfestival ist abwechslungsreich und zeigt in Nördlingen einen vielversprechenden Auftakt.

Das Literaturfestival Nordschwaben liefert 2023 ein abwechslungsreiches Spektrum aus der Welt der Bücher. Bereits bei der ersten Veranstaltung in Gempfing stiegen die Besucherinnen und Besucher mit BR-Moderator Achim Bogdahn und seinen Weggefährten auf 16 verschiedene deutsche Gipfel. In Nördlingen lachten Interessierte mit der Fernsehmoderatorin und Autorin Amelie Fried am Sonntag, als sie aus "Traumfrau mit Ersatzteilen" las und Einblicke in ihren eigenen Werdegang als Schriftstellerin gab. Amelie Fried verstand es aber auch, ernste Themen erfrischend und ohne den gern genannten moralischen Zeigefinger zu erläutern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen