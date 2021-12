Es braucht unkonventionelle Ideen für ein weiteres Bad

Plus Der Zweckverband für das Almarin wird nicht zustandekommen. Doch das heißt nicht, dass das Bad bald Geschichte ist. Denn das Ries hat weiterhin ein Problem.

Die Umfrage zum Zweckverband für das Almarin ist noch nicht vorbei. Doch schon jetzt ist klar: In dieser Form kann und wird ein solcher Verbund nicht zustandekommen. Es fehlen schon jetzt zu viele Gemeinden und zu viel Geld. Dass die Umfrage aber nun zu Ende geführt wird, ist nicht zwangsläufig schlecht.