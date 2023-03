Es darf kein "Weiter so" auf der Riesbahn geben

Plus Go Ahead hat die Riesbahn lange genug vernachlässigt. Nach dem Unfall, bei dem eine Frau vom Zug mitgeschleift wurde, steht fest: Das muss sich dringend ändern.

Das Chaos auf der Riesbahn kostete Bahnfahrer bislang vor allem Nerven. Sicherlich auch viel Sprit, der für zusätzliche Autofahrten ausgegeben wurde, weil die Menschen keine Lust mehr auf die Schiene hatten. Doch nun wurde ein Mensch schwer verletzt.