Finanzen in Oettingen: Ein bemerkenswerter Haushalt

Plus Der Schuldenberg der Stadt wächst, Projekte müssen warten. Alles steht und fällt mit einem Betreiber für die Krone, schreibt Verena Mörzl in ihrem Kommentar.

Der diesjährige Haushalt der Stadt Oettingen wird aus verschiedenen Gründen bemerkenswert. Zunächst einmal geht der Bürgermeister den längst überfälligen Schritt und macht eine der vorberatenden Sitzungen vor den Haushaltsreden öffentlich. Was in anderen Gemeinderäten und auch in der Stadt Nördlingen längst Standard ist, muss sich in der Stadt im Nordries erst etablieren. Vielleicht war das Interesse vonseiten der Bevölkerung deshalb mehr als gering. Ein Bürger hörte sich die Diskussionen über die Klimaschutz-Stelle und die Sparvorschläge an, zwei Stadträte, die nicht dem Finanzausschuss angehörten, waren ebenfalls vor Ort.

Angespannter Haushalt: In Oettingen müssen Projekte geschoben werden

Ebenfalls bemerkenswert: Schon jetzt zeigt sich, dass das Prestige-Projekt Krone Pflichtaufgaben verzögert. Straßensanierungen werden verschoben. Weil keine Dringlichkeit gesehen wird, kauft die Stadt bis auf ein Grundstück auch keine Gewerbeflächen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen