Gemeinsam die Geschichte in Oettingen aufarbeiten

Plus Ein Kompromiss im Konflikt zwischen Stadt und Reservistenverein in Oettingen könnte als Chance genutzt werden, um die eigene Geschichte aufzuarbeiten, meint Verena Mörzl in ihrem Kommentar.

Dass sich die Soldaten- und Reservistenkameradschaft nach der unglücklich kommunizierten Absage und den zunächst dürftigen Begründungen vor den Kopf gestoßen fühlt, ist völlig verständlich. Seit Jahren setzt sie sich aktiv für die Erinnerungskultur in Oettingen und den Stadtteilen ein. Die Wertschätzung für die Arbeit dieses Vereins scheint nun aber von städtischer Seite äußerst unzureichend. Dass sich Bürgermeister Thomas Heydecker noch dazu hinter den Einschätzungen von Heimatverein und Heimatmuseum versteckt und das Thema selbst nicht aktiv auf die Tagesordnung des Stadtrats gesetzt hat, ist bedauerlich. Immerhin zeigen sich Verein und Stadt nach anfänglicher verhärteter Fronten weiterhin kompromissbereit. Diese Chance sollten beide nutzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .