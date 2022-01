Gerd-Müller-Statue am Berger Tor in Nördlingen - eine gute Lösung

Plus Der im Nördlinger Stadtrat favorisierte Standort für seine Statue wird dem Jahrhundert-Fußballer Gerd Müller gerecht, findet unser Kommentator.

Dass der im vergangenen Jahr im Alter von 75 Jahren verstorbene Jahrhundert-Fußballer Gerd Müller in seiner Heimatstadt Nördlingen ein Denkmal verdient hat, braucht nicht groß diskutiert zu werden. Bei Gesprächspartnern im In- und Ausland entspannte sich immer dann ein Stirnrunzeln, wenn man bei der Frage nach dem persönlichen Herkunftsort der Antwort Nördlingen ein "da, wo Gerd Müller geboren ist" hinzufügte. Er war und ist der bekannteste Sohn der Stadt, ein Botschafter seiner Heimat.