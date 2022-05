Haushalt Oettingen: Zwei Tendenzen sind besorgniserregend

Plus Es stehen wichtige Investitionen in Oettingen an. Nicht nur finanziell wird es eng. Die Belastung in der Verwaltung ist immer stärker zu spüren.

In den nichtöffentlichen Sitzungen des Finanzausschusses ist über den Haushalt 2022 beraten worden, dessen Ergebnis in der jüngsten Sitzung des Oettinger Stadtrates am Donnerstagabend vorgestellt und vom Stadtrat verabschiedet wurde. Es kommen wohl äußerst gravierende finanzielle Einschnitte auf die Stadt zu. Außerdem gibt es zwei weitere Tendenzen, die besorgniserregend und unerfreulich sind.

