Höhere Kreisumlage wird zähneknirschend akzeptiert werden

Plus Ohne einen Kompromiss wird es bei der Kreisumlage nicht gehen, meint Autor Bernd Schied. Doch es werde interessant, wie sich der Kreisverband des Gemeindetags positionieren werde.

Mit seiner Ankündigung, im nächsten Kreishaushalt zur Finanzierung der hohen Investitionen erstmals seit Jahren wieder neue Schulden zu machen, zeigt Landrat Stefan Rößle ein großes Maß an Pragmatismus. Gleichzeitig nimmt er seinen Kritikern den Wind aus den Segeln, die ihm immer wieder vorgehalten haben, der Landkreis bediene sich zu sehr aus den Kassen der Städte und Gemeinden, um über die Runden zu kommen.