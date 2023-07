Investor verpasst Gelegenheit für Transparenz in der Klosterareal-Debatte

Plus Der neue Eigentümer des Areals vermeidet es, über einen Teil seines Konzepts zu informieren, meint Matthias Link im Kommentar. Dabei kündigte er Offenheit an.

Der neue Eigentümer des Reimlinger Klosterareals wollte mit seiner Veranstaltung die Bürgerinnen und Bürger „aus erster Hand“ über seine Pläne und Visionen zur Zukunft des Klosterareals informieren und einen offenen Dialog führen, um Ängste abzubauen und Verständnis zu schaffen, so hieß es in der Einladung. Diese Gelegenheit hat der Eigentümer verpasst.

Die Frage nach der Bebauung des Klostergartens war der Elefant im Raum bei der Veranstaltung. Nachdem die Rieser Nachrichten zuvor über die Pläne berichtet hatten, die der Eigentümer in der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentiert hatte, nämlich vier Mehrfamilienhäuser auf der Grünfläche zu errichten, waren mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Interesse an genau diesem Projekt gekommen. Der Eigentümer vermied es aber hartnäckig, entgegen seinen Einladungsworten, über diesen Teil seines Gesamtkonzepts zu informieren. Erst als er darauf angesprochen wurde von einem Bürger, ging er darauf ein.