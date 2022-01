Ist das Auto für Pendler auf dem Land alternativlos?

Plus Wer vom Ries in den Landkreis Dillingen pendelt, sieht die Probleme des ÖPNV. Die enormen Spritpreise zeigen, wie wichtig bessere Ideen sind.

Wenn der Verbrenner unattraktiv wird, etwa durch eine Verteuerung der Kraftstoffpreise, dann könnte der Umstieg zu klimaschonenderen Alternativen beschleunigt werden. Die Idee hat so einige Schwachstellen. Gerade jetzt zeigt sich an den Tankstellen, dass vor allem die außenpolitisch bedingten Rekordpreise von Benzin und Diesel zu weitreichenden Konsequenzen führen können: Die Preissteigerungen verstärken sich, von Lohn oder Gehalt bleibt noch weniger. Wer sich den Umstieg auf Elektroantrieb bislang noch nicht leisten wollte oder konnte, steht vor finanziellen Engpässen.