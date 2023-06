Kindergarten in Laub: Die Bürger sollen selbst entscheiden

Plus Es ist zu befürchten, dass die Bürgerinnen und Bürger sich noch weiter auseinanderdividieren. Eine Entscheidung der Bürger könnte für Akzeptanz sorgen, meint Bernd Schied.

Der Munninger Gemeinderat ist bei seiner Entscheidung über die künftige Kindergartenstruktur in der Kommune nicht zu beneiden. Er hat eigentlich nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Egal für welche Lösung er sich ausspricht: Sie wird weitreichende Folgen für das Miteinander in der Nordriesgemeinde haben.

Nach einem Ratsbeschluss, egal wie dieser lauten wird, besteht die große Gefahr, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in den drei Ortsteilen noch weiter auseinanderdividieren, als dies bereits jetzt der Fall ist. Ein solches Szenario kann nicht im Sinne der kommunalpolitisch Verantwortlichen und schon gar nicht der Munninger, Lauber und Schwörsheimer selbst sein.