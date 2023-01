Kompromisse im Sinne der Nachhaltigkeit machen den Unterschied

Plus Der Stadtrat sollte geschlossen hinter dem Klimaschutzkonzept der Stadt Oettingen stehen, meint Verena Mörzl im Wochenkommentar der Rieser Nachrichten.

Oettingen stellt seinen Bürgerinnen und Bürgern ein neues Baugebiet zur Verfügung. Wer sich dort einen Neubau leisten will, hat das Privileg, mit Blick auf den Rieskrater sein Traumhaus aufzustellen – im Landschaftsschutzgebiet noch dazu. Es ist daher der richtige Weg, dass ein Großteil des Stadtrats die Rahmenbedingungen im Sinne der Nachhaltigkeit festzurrt. Die werden am Ende den Unterschied machen und signalisieren der Bevölkerung: Die Stadt macht Ernst, um ihre selbst auferlegten Klimaschutzziele zu erreichen.