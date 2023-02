Lage auf der Riesbahn für alle Beteiligten mehr als unbefriedigend

Plus Das mangelhafte Angebot für Zugreisende und Pendler ist ein Imageverlust für eine Region, meint Verena Mörzl im Kommentar. Es gibt zudem weitaus mehr Leidtragende.

Nach mehr als acht Wochen Betrieb auf der Riesbahn mit dem neuen Zugunternehmen Go-Ahead kapitulieren selbst Bahn-Fans: Noch nie hat einer der blauen Züge Passagiere nach Donauwörth oder Aalen transportiert. Die alten Waggons werden inzwischen von Loks der BayernBahn gezogen. Nur vor dem Start waren die Go-Ahead-Züge regelmäßig auf den Schienen in Nördlingen zu sehen – der Bahnhof schien eine gute Parkgelegenheit zu sein. Fahrplanauskünfte waren kürzlich ungenau bis falsch, Verspätungen werden in Nördlingen nicht immer angezeigt, manche Züge fallen ganz aus, obwohl kurz vorher noch die Info auftaucht, dass sie sich nur verzögerten.