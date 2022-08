Maßnahmen gegen Hitze: Auf Freiwilligkeit zu setzen wird nicht ausreichen

Plus Extreme Temperaturen werden den Menschen auch in Zukunft zu schaffen machen. Auch kleinere Maßnahmen können erst mal helfen, meint unser Autor.

Obwohl Umwelt- und Gesundheitsbehörden seit Langem vor den Auswirkungen der extremen Hitze auf die menschliche Gesundheit warnen und von den Kommunen entsprechende Gegenmaßnahmen erwarten, stand dieses sensible Thema bisher nicht ganz oben auf der politischen Agenda der Städte und Gemeinden. Erst allmählich bewegt sich etwas in diese Richtung, wohl nicht zuletzt deshalb, weil mitunter eindrucksvolle Fernsehbilder die teils fatalen Auswirkungen der extremen Temperaturen deutlich vor Augen führen.