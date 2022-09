Maßvoller Umgang statt Panik und Hamsterkäufen

Plus Sparsam zu sein hat nicht zwingend etwas mit Verzicht zu tun, meint Verena Mörzl in ihrem Kommentar.

Die Gaskrise wirkt sich bekanntlich auf den gesamten Energiemarkt aus. Die Nachfrage nach alternativen Formen führt unter anderem auch dazu, dass das Holz knapper wird. Mancherorts fehlt es gänzlich, wie Händler im Ries berichten.