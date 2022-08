Nach Zug-Entgleisung in Nördlingen: Ein unnötiges Kommunikations-Debakel

Plus Der entgleiste Zug sorgt in Nördlingen weiter für Chaos. Das darf so nicht weitergehen, meint Dominik Durner in seinem Kommentar.

Ein "Weiter so" darf es bei der Deutschen Bahn nicht geben. Was bereits seit Langem im Großen mit massiven Verspätungen und ausfallenden Zugmaschinen zu spüren ist, bemerkt man nun auch im nicht ganz so Kleinen im beschaulichen Nördlingen. Dort entgleist nicht nur zum dritten Mal in sechs Jahren ein Zug, sondern auch noch zum zweiten Mal innerhalb nicht einmal eines Jahres an ein und derselben Stelle, bei der Einfahrt in den Bahnhof Nördlingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen