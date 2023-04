Naturschutz-Dilemma im Ries: "Bitte nicht in meinem Rieskrater"

Plus Um das Stromnetz in Süddeutschland zu entlasten, soll durch das Ries und das Seenland eine große Stromtrasse gebaut werden. Welcher Weg ist am Ende entscheidend?

Klimaschutz ja, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Umgangssprachlich wird mit diesem Satz der Konflikt formuliert, wenn gemeint ist, dass man ja grundsätzlich bereit ist, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Das Windrad oder den Solarpark wollen aber viele doch lieber in ausreichender Entfernung gebaut wissen. Jetzt, wo die Frist für eine erste öffentliche Beteiligung im Netzausbauplan abläuft, melden sich kritische Stimmen gegen eine Stromtrasse, die nicht nur durch das Ries, sondern auch durch das fränkische Seeland führen soll. Angelehnt an den eingangs genannten Konflikt wären wir also bei: "Bitte nicht in meinem Rieskrater". So einfach ist es jedoch nicht.

Naturschutz-Dilemma im Ries

Für die 380kV-Leitungen müssen sehr große Masten gebaut werden. Sie dominieren das Landschaftsbild. Im Ries entsteht ein Dilemma. Wie soll man denn nun die Natur vor Ort schützen, ohne den globalen Naturschutz zu vernachlässigen? Klar ist, dass die Stromnetze ausgebaut werden müssen. Bekanntlich sind bereits im Ries Projekte für erneuerbare Energien nicht möglich, weil das Netz an seiner Belastungsgrenze ist.

