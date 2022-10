Neues Innenstadtkonzept: Mehr Mut, weniger Missgunst

Plus Das Manufakturen-Konzept für Oettingen greift auf vieles zurück, das sich in Oettingen bereits etabliert hat. Der gewünschte Effekt bleibt jedoch bis heute aus.

Oettingen soll zur Stadt der Manufakturen werden, das schlägt Berater Ingo Wessel vor. Die gute Nachricht ist: Oettingen kann dafür auf Handwerk und Dienstleistungen zurückgreifen, beides gibt es schon in der Innenstadt. Doch genau da liegt auch das Problem: Wenn es vieles schon gibt, warum besteht dann immer noch Handlungsbedarf? Warum ist die Innenstadt nicht so lebendig, wie es sich die Verantwortlichen wünschen?