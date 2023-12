Nur mit Zuverlässigkeit kann Go-Ahead Vertrauen zurückgewinnen

Plus Mit dem Eisenbahnbetreiber Go-Ahead kam ein großer Imageverlust für den Zugverkehr in die Region. Zunächst war es eher ein Mobilitätsende statt einer Mobilitätswende.

Vorausfahren, sich an die Spitze setzen oder vorgehen: Wenn man "go ahead" wörtlich übersetzt und mit dem ersten Betriebsjahr in der Region vergleicht, dann stellt man recht schnell fest: Da passt wirklich nichts. Denn erst einmal war zum Start Schienenersatzverkehr angekündigt. Das konnte zum Glück abgewendet werden. Doch statt in neuen Loks zu reisen, waren zumindest die Rieser mehr oder weniger dazu gezwungen, in alten Zuggarnituren zu sitzen. Und anstatt schnellere und häufigere Verbindungen nutzen zu können, mussten Bahnreisende doch immer wieder auf den Bus umsteigen. Was versprochen wurde, konnte nicht gehalten werden. Dann kam der erste Wintereinbruch und wieder bewegte sich nichts. Mit dem Jahr geht nun ein katastrophales Bahnjahr zu Ende. Unzuverlässigkeit herrschte nicht nur wegen des Personal- und Materialmangels. Es lag und liegt auch an den Baustellen.

Sucht man im Wörterbuch weiter, dann könnte man "go ahead" auch mit weitermachen übersetzen. Zumindest das kann man dem Konzern zugutehalten. Trotz all der Pannen und Probleme, die Geschäftsführung stellte sich der Misere. Versuchte aufzuklären, wenn das Unternehmen gehört wurde, und bat um Verständnis, entschuldigte sich mehrfach. Infos flossen nicht immer, aber immerhin im Verlauf der Monate immer besser. Am Ende half es den Pendlerinnen und Pendlern wenig. Es war zunächst eher ein Mobilitätsende auf den Schienen statt einer Mobilitätswende im Verkehr.

