Ob die Altstadt belebt ist, darf sich nicht an einer Apotheke entscheiden

Plus Es ist gut, dass der Stadtrat den Weg für eine Apotheke am EGM-Center freigemacht hat, meint unser Autor.

Das Credo "Innen vor Außen" hat der Nördlinger Stadtrat mit seiner Entscheidung für eine Apotheke am EGM-Center vielleicht aufgeweicht. Doch das Prinzip kann und muss weiter Bestand haben.