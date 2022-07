Debatte um Rufbusse: Die Kreis-SPD hat sich keinen Gefallen getan

Plus Im Streit um die Rufbus-Verkehre im Landkreis Donau-Ries haben sich die Genossen nicht gut präsentiert. Und auch der Landrat hätte souveräner reagieren können.

Mit ihrer Ablehnung einer paritätischen Kostenaufteilung für die künftigen Rufbus-Verkehre im Landkreis Donau-Ries hat sich die SPD-Fraktion am Mittwoch keinen Gefallen getan. Jedoch nicht wegen ihrer inhaltlichen Positionierung, die durchaus akzeptabel erscheinen mag.