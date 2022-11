Vielleicht nicht Müllers Wunsch, aber seiner würdig

Plus Vor Tausenden Zuschauern wird in Nördlingen die Gerd-Müller-Statue enthüllt. Auch wenn große Auftritte dem Fußballer nicht lagen: Die Veranstaltung war seiner Bedeutung angemessen.

Großes Theater war nie Gerd Müllers Sache, er war ein bescheidener Mann. In Nördlingen weiß man das, und auch Uli Hoeneß bestätigte es am Donnerstag in einem kurzen Gespräch am Rande des Empfangs. Da entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass laut Polizei Nördlingen zwischen 2500 und 3000 Menschen am Abend in Nördlingen waren, um die Enthüllung der Gerd-Müller-Statue mitzuerleben.

