Was die hohe Inzidenz des Landkreises Donau-Ries aussagt

Plus Wie ist der deutschlandweit höchste Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries zu bewerten? Ein Kommentar.

Der Landkreis Donau-Ries ist seit Mittwoch Spitzenreiter bei den Inzidenzwerten der Landkreise in Deutschland. Im Verhältnis zur Zahl der Einwohner hat kein Kreis mehr Corona-Fälle. 3140,9 beträgt der Rekordwert. Sicher ist: Die Top-Position sagt nicht aus, dass es im Landkreis besonders gefährlich ist, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Mit einer invasiv beatmeten Person auf einer Intensivstation im Landkreis drängt sich viel eher der Eindruck auf, dass es keinen Grund mehr gibt, die Pandemie nicht einfach laufen zu lassen. Auch wenn das Virus harmloser wird, zwei Probleme bleiben vorerst.