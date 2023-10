Zahlreiche Menschen im Landkreis sind auf der Suche nach einer Alternative

Plus Viele Wählerinnen und Wähler im Kreis Donau-Ries scheinen mit der Bundesregierung unzufrieden zu sein, meint Redaktionsleiterin Martina Bachmann.

Zahlreiche Menschen im Landkreis Donau-Ries sind mit der Arbeit der Ampel-Regierung in Berlin offensichtlich nicht zufrieden – doch dass die CSU die bessere Alternative ist, glauben viele auch nicht. Schon bei der Wahl vor fünf Jahren haben die Christsozialen deutlich verloren, damals ging es von respektablen 52,7 Prozent aus dem Jahr 2013 auf nur noch 45,6 Prozent runter. Dieses Jahr hat die CSU noch einmal Federn gelassen: Sie lag zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe bei 40,9 Prozent.

Vielleicht auch deshalb, weil es vielen Bürgern nicht reicht, wenn Ministerpräsident Markus Söder und seine Parteigenossen nur auf die Ampel schimpfen. Die Ursprünge vieler Probleme der Gegenwart liegen in den 16 Jahren, in denen die Union das Sagen hatte. Auch die Menschen im Landkreis sehen die großen Herausforderungen unserer Zeit – Migration, Klimawandel, Fachkräftemangel oder Inflation. Sie erwarten sich nicht nur von den Bundes-, sondern auch von den Landespolitikern darauf Antworten, selbst, wenn die eigentlich nicht zuständig sein sollten. Man kann nur vermuten, dass viele ehemalige CSU-Anhänger bei dieser Wahl bei den Freien Wählern ihr Kreuz gemacht haben, die im Kreis deutlich zulegen konnten. Und bei der AfD.