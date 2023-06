Zugfahren im Landkreis Donau-Ries ist längst zum Lotteriespiel geworden

Plus Einige der wenigen regionalen Lokführer wollen von DB-Regio zu Go-Ahead wechseln, doch die Frist ist abgelaufen. Ein Kommentar, weshalb es Ausnahmen geben sollte.

Verspätungen und Zugausfälle zählen zu den unangenehmsten Folgen, die eine Zugfahrt mit sich bringen kann. Zwischen Donauwörth, Nördlingen und Aalen sind es seit einem halben Jahr viel zu viele. CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange spricht davon, dass Zugfahren nicht zum Lotteriespiel werden dürfe. Doch sind wir nicht längst so weit?

Angenommen, der Lotteriegewinn ist die zuverlässige Zugverbindung, dann ist Zugfahren auf der Riesbahn längst zum Lotteriespiel geworden. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für eine pünktliche Zugfahrt höher ist als die Million auf dem Konto, so muss man sich als Mensch, der mit der Eisenbahn reisen will, im Landkreis Donau-Ries doch jedes Mal fragen, ob die geplante Zugfahrt wohl ein Treffer wird.