NGG verkündet: Eckpunkte für Schlichtungsverfahren bei Oettinger stehen

Die Gewerkschaft NGG und die Oettinger Brauerei haben sich auf Eckpunkte für eine zügige Schlichtung geeinigt, wie die NGG in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Die Schlichtungskommission solle spätestens am 15. September erstmals tagen und bis zum 31. Oktober ein Ergebnis vorgelegt haben. Die Schlichtung sei freiwillig, das heißt, es bestehe für keine Seite ein Zwang, sich dem Ergebnis der Schlichtungskommission zu unterwerfen. Die letzten Details der Schlichtungsvereinbarung würden derzeit noch verhandelt. Bis zum Ende des Schlichtungsprozesses seien Arbeitskampfmaßnahmen ausgeschlossen.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Geschäftsführung eine Schlichtung vereinbaren können“, kommentiert dies Laura Schimmel, Geschäftsführerin der Gewerkschaft NGG Schwaben in der Mitteilung. Sie sagt weiter: „Wir hoffen auf ein gutes Schlichtungsergebnis, das den Tarifkonflikt beendet. Sollte das bis Ende Oktober nicht gelingen, werden wir die Arbeitskampfmaßnahmen wieder aufnehmen.“

Schlichtungskomission soll Tarifstreit bei Oettinger lösen

Die Oettinger Brauerei weigere sich bisher, eine branchenübliche Lohnerhöhung zu zahlen, und wolle tarifliche Leistungen streichen. Unterm Strich würde dies für die Beschäftigten mehr Arbeitsbelastung und ein Minus im Geldbeutel bedeuten, so die Gewerkschaft. In der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft NGG in den Betriebsstätten in Oettingen, Mönchengladbach, Braunschweig und Walldorf zu längeren Warnstreiks aufgerufen und die Urabstimmung vorbereitet. Die Oettinger Brauerei betreibt drei Braustätten in Deutschland: den Stammsitz in Oettingen (Bayern) und Brauereien in Mönchengladbach (Nordrhein Westfalen) und Braunschweig (Niedersachsen), sowie ein Logistiklager in Walldorf. Trotz Absatzrückgang schrieb das Unternehmen in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 schwarze Zahlen, so die NGG. Das Produktsortiment umfasst Biermarken im Preiseinstiegssegment sowie Limonaden, Fassbrausen und Eistees unter Eigen- und Handelsmarken wie „5,0“, „JoyBräu“, „Glorietta“ oder „Karmeliter“. Das familiengeführte Unternehmen hat deutschlandweit etwa 800 Beschäftigte.