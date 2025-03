Container an der Grund- und Mittelschule Oettingen sind zu teuer

Als wirtschaftlich nicht zu verantworten, beschrieb Oettingens Stadtoberhaupt und Schulverbandsvorsitzender Thomas Heydecker das Angebot für vier Container an der Grund- und Mittelschule Oettingen und schlug in der Sitzung des Schulverbands vor, die Ausschreibung aufzuheben. Rund 650.000 Euro hätte der Schulverband für diese Zwischenlösung des Raumproblems an der Schule investieren müssen, weshalb das Gremium der Verbandsräte und Bürgermeister im Verbandsgebiet dem Vorschlag einstimmig folgte. Bewusst sei sich der Schulverband über die beengte Raumsituation und dass Fachräume für Klassenzimmer belegt wurden, schickte Heydecker den Beratungen im Beisein der Schulleitung voraus.

