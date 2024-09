Auf der Kaiserwiese checkt der ADAC Autos durch – und entdeckt zahlreiche Mängel

Der erste Patient ist ein Audi. In der Prüfstation werden seine Reifen zuerst über Rollen im Boden durchgedreht, dann wird das Auto in Vibration versetzt. Zuletzt kommt der Audi auf die Hebebühne. Christian Fendt durchleuchtet mit einer Taschenlampe die Reifen und den Unterboden. Kein rostiger Fleck, kein abgewetzter Bremsbelag entgehen dem Techniker in der neongelben Latzhose.

Ein Mann im Karohemd schaut Fendt zu. „Ich fahre ein wenig scharf, trotz meines Alters“, sagt er und zwinkert. Wie ein Bub, den Christian Fendt bei einer Schelmerei ertappt hat. „So wild fährst du doch nimmer“, sagt Christian Fendt nur. Und dann verweist er den Mann auf seinen Platz: „Die Reifen fahren sich einseitig ab. Ich würde mal wegen der Spur nachschauen lassen.“ Am Computer tippt er in ein Formular und überreicht es dem Mann. Kurz darauf rollt das Auto die Auffahrt hinunter, im besten Fall Richtung Werkstatt.

ADAC - Kontrollen auf der Kaiserwiese: Auch am Dienstag noch vor Ort

Der Lastwagen des ADAC Südbayern auf der Kaiserwiese in Nördlingen lässt sich auseinanderfahren wie ein Zauberwürfel. Dann wird aus ihm ein mobiler Prüfdienst. Wie in eine Waschstraße fahren Autos in die Prüfstelle hinein, wo Christian Fendt sie kostenfrei auf gängige Mängel abklopft: Bremsen, Stoßdämpfer, Unterboden, Karosserie. Eine Visite dauert maximal acht Minuten. Etwa zehn Autos warten am Montagmorgen schon in der Warteschlange, auch am Dienstag ist er noch vor Ort.

Die meisten Patienten schickt Christian Fendt mit einem Diagnosebogen weiter in die Werkstatt. Warum die meisten Autobesitzer ihr Auto nicht anständig warten, kann sich Fendt nur mit Sparsamkeit erklären. Warum sie wiederum bei ihren Fahrzeugen sparen, spielt für Fendt keine Rolle. Seine Aufgabe sind verschmierte Bremsbeläge, rostiger Unterboden oder schiefe Achsen. Denn grobe Sicherheitsmängel können Pannen auslösen. Meistens rät Christian Fendt deshalb: Lass das reparieren.

Viele Worte braucht Christian Fendt für seine Botschaft nicht. Wie beim blauen Ford, dem nächsten Patienten. Ein wenig schuldbewusst steht der Autobesitzer am Rand der Prüfstation und schaut zu, wie sein Auto über die vibrierende Bodenplatte ruckelt. „Wann fährst du zum TÜV?“, fragt Christian Fendt, als er von unten in das Fahrzeug hineinleuchtet. Der Mann antwortet: „In zwei Monaten“, und Christian Fendt darauf: „Zeit wird’s.“ Fendts Therapie für den Ford lautet: Achsenträger einfetten. 15 Jahre ist das Auto alt, die rostigen Altersflecken erstaunen Fendt nicht. „Der wahre Schwabe fährt sein Auto, bis die Luft ausgeht“, sagt er und zwinkert.

„Sie sind aber direkt“, sagt einer der Autobesitzer zu Fendt. Worauf Christian Pfendt erwidert: „Sonst kann ich gleich daheimbleiben.“ Manche scheinen seine Urteile auch hören zu müssen. Bei einem silbernen Opel etwa: „Der Auspuff macht Musik. Der Motor läuft im Notlaufprogramm, drum leuchtet die Motorleuchte“, sagt er zur Opel-Besitzerin im Strickpullover. Ein Mann tritt hinzu. Er verkürzt sich das Warten in der Auto-Warteschlange, indem er Christian Fendt bei seiner Arbeit zuschaut – und kommentiert. „Wenn’s rot leuchtet, darf man nicht weiterfahren“, erklärt der Zuschauer der Autobesitzerin. Die wehrt sich: „Es hat orange geleuchtet. Bei Rot hätte ich reagiert.“ Sie lacht unsicher.

Viele Mängel findet Christian Fendt bei den ADAC-Kontrollen auf der Kaiserwiese

Der Opel hat aber noch andere Mängel, die vorderen Bremsen etwa. Aber die Frau gibt nicht auf: „Passt es so im Großen und Ganzen?“, fragt sie. „Man kann sich im Leben alles schönreden. Du solltest dringend in die Werkstatt“, sagt Christian Fendt trocken. Die Frau schlägt sich an die Stirn. Mit dem Diagnoseschein fährt sie davon.

Acht Stunden dauert die Schicht von Christian Fendt, dazwischen eine Stunde Mittagspause. 50 bis 60 Autos können in diesem Zeitraum schon mal vor ihm auf der Hebebühne landen. Mit dem ADAC-Lastwagen tourt er durch ganz Südbayern, aber regionale Unterschiede erkennt er nicht: Hüben wie drüben vernachlässigen die Menschen ihre Fahrzeuge. Er wundert sich kaum. „Mich kann nichts aus der Ruhe bringen.“

Und trotzdem gibt es sie, die Überraschungen auf vier Rädern: Zum Beispiel ein Mercedes mit einer mit schwarzem Klebeband befestigten Antenne. Christian Fendt fasst an das Provisorium und wackelt daran. Und während er wackelt, schaut er den Autobesitzer an. Der vergräbt seine Hände in der Hosentasche und schaut zurück. Beide schweigen. Die Liste ist auch beim Mercedes lang: die Motoraufhängung kaputt, die Winterreifen abgenutzt. „Die hast du im Sommer gefahren, deswegen hängen die Fetzen hinunter. Du kannst sie wegwerfen“, sagt Christian Fendt. Unter Piepsen senkt die Hebebühne das Auto wieder hinab. Der Mann erkundigt sich noch, was die Reparatur kosten wird. „Da wird man dir schon ein paar Scheine abnehmen“, sagt Christian Fendt und entlässt den Mann.

Acht bis neun Autos fehlen Christian Fendt noch bis zur Mittagspause. Und doch schafft es ein Auto ohne Mängel an Christian Fendts Argusauge vorbei: „Der ist okay“, sagt er über einen silbernen Toyota. Das erste grüne Licht des Tages? Christian Fendt nickt nur kurz. Der stolze Besitzer, ein Mann in kurzem Hemd, nimmt die Bestätigung in Empfang. Dann fährt er an und rollt den Prüfstand hinunter, wie seine Vorgänger auch.